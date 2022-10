Encontrado morto lusodescendente que estava desaparecido nas cheias em Las Tejerías

De acordo os últimos dados recolhidos pelos serviços consulares, foi encontrado morto o lusodescendente que estava desaparecido na sequência do mau que assolou Las Tejerías, na Venezuela.

Temos, assim, dois óbitos confirmados: o da cidadã portuguesa e o do lusodescendente, que não tinha nacionalidade portuguesa (o pai era português e a mãe venezuelana). Não há notícia, por enquanto, de mais óbitos". Serviços consulares

Os serviços consultares adiantam ainda que estão em contacto com o filho e com o viúvo da emigrante - Inês Serrão - que também faleceu vítima do mau tempo, que ocorreu na madrugada de domingo, em Las Tejerías, no estado de Arágua, que fica a 70 quilómetros a Sudoeste de Caracas.

O CH de Maracay transmitiu já à família a disponibilidade para o pagamento das despesas relacionadas com o funeral". Serviços consulares

A mesma fonte adianta também que, até ontem, foram identificados 14 portugueses afectados pela destruição parcial ou total de casas e negócios.

Para os portugueses que têm ferimentos, revela que foi colocada à disposição a ambulância que faz parte do Lar Geriátrico de Maracay.

O lar irá ainda receber dois cidadãos que ficaram sem casa.

Confirma-se que o lar irá acolher dois dos nossos cidadãos, cujas habitações ficaram danificadas". Serviços consulares

As autoridades venezuelanas confirmaram, hoje, que pelo menos 36 pessoas faleceram e outras 56 estão desaparecidas devido ao mau tempo.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, parte hoje para a Venezuela para acompanhar a situação da comunidade portuguesa no país.