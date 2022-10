Patos mortos retirados da Ribeira de São João

Os Bombeiros Sapadores do Funchal procedem hoje à retirada de vários patos encontrados mortos no leito da Ribeira de São João. Dois elementos da corporação foram mobilizados para o resgate dos animais. A operação em curso decorre abaixo do quartel da corporação, junto ao troço coberto da linha de água, nas imediações do Edifício 2000. Desconhece-se o número de animais e as causas de morte, mas segundo foi possível apurar, já ontem havia sido dado o alerta para a suspeita de patos que estariam cadáveres.