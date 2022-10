Final do ‘nacional’ de Motocross com 47 pilotos

Realiza-se no próximo fim-de-semana, na pista da Fajã da Ovelha, no concelho da Calheta, a final do Campeonato Nacional de Motocross, que coincide também com a última prova do Campeonato Regional.

Na apresentação da prova, realizada esta manhã na Calheta, Ricardo Andrade, dirigente do CDR Prazeres, um dos clubes organizadores juntamente com o CS Marítimo, destacou a boa participação de pilotos, num total de 47.

Entre estes estão Daniel Pinto, vencedor da edição de 2019 da Final das Regiões, realizada na Ponta do Pargo, bem como o piloto açoriano Abel Carreiro.

Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta, manifestou a convicção de que este evento será mais um sucesso desportivo no concelho, sublinhando a importância do Desporto na promoção do município.