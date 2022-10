Surfista tenta resgatar corpo avistado a boiar no mar do Porto da Cruz

O corpo do indivíduo desaparecido esta manhã no mar do Porto da Cruz terá sido avistado a boiar próximo da zona de rebentação. Surfista no local fez-se ao mar na tentativa de resgatar o que supostamente é o corpo do cidadão desaparecido.

Entretanto, por mar, foram empenhadas duas embarcações salva-vidas: uma do Sanas (Sanas 103), outra da Capitania (SR 40).