Santa Cruz celebra Dia Internacional da Rapariga com o projecto 'Pink Boxes'

O município de Santa Cruz celebra o Dia Internacional da Rapariga, assinalado no dia 10 de Outubro, na Escola de 2.º e 3.º Ciclo do Caniço, com a apresentação do projecto' Pink Boxes'.

Esta é uma iniciativa que se encontra enquadrada no Plano de Actividades para a Igualdade do Município, em parceria com a Associação Juvenil sem fins lucrativos, Womaniza-te, promotora deste projecto.

Este projecto tem o objectivo de "facilitar o acesso a produtos de higiene menstrual a todas as jovens, contornando a problemática da pobreza menstrual e da taxa rosa que ainda é aplicada a vários produtos femininos", explica uma nota enviada pelo município.

As caixas vão ser distribuídas pelas escolas de 2.º e 3.º Ciclo e Secundária de Santa Cruz, nas instalações da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens e no Renascer Nogueira.

A vice-presidente do município, Élia Ascensão, marcou presença neste início de projecto, assim como a representante da Associação Womaniza-te, Ana Rodrigues, a conselheira interna para a Igualdade e técnica superior do município, Filipa Gomes e a enfermeira Idalina do Centro de Saúde do Caniço.

Esta primeira acção foi destinada a duas turmas, uma de 7.º e outra de 8.º de forma a apresentar o projecto e ainda sensibilizar para a educação menstrual e os cuidados a ter com a higiene íntima.

Hoje decorreu mais uma acção de apresentação, desta feita na Escola Básica com Pré-escolar e Creche Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, para 61 alunos do 8.º ano, e na quinta-feira, 13 de Outubro, a iniciativa estará no Renascer Nogueira para um grupo de 20 pessoas adultas

O Dia Internacional da Rapariga pretende alertar para os direitos das raparigas.