Conferência sobre blockchain na Madeira

No próximo dia 30 de Novembro irá se realizar uma conferência, promovida pela Yacooba, no Pestana Park Casino Hotel, sobre a blockchain e as suas aplicações no mercado.

A iniciativa pretende reunir pessoas que trabalham nesta indústria e apresentar os produtos e ideias que estão a ser desenvolvidas, bem como promover a sua discussão e alavancar a sua utilização no mercado.

A conferência, composta por mais de 10 oradores de vários países da Europa, será palco de várias apresentações e mesas redondas, que se irão debruçar sobre a blockchain, qual os seus prós e contras e de que forma poderá revolucionar e alavancar as indústrias criativas, com a apresentação de vários casos práticos.

Além disso, o networking é também uma componente desta conferência, uma vez que terá um grande número de empresas que trabalham com esta tecnologia. A Utrust, a Polkastarter e a Ackee Blockchain são apenas algumas das empresas que irão estar presentes.

Os bilhetes poderão ser adquiridos gratuitamente na plataforma da Yacooba ( https://yacooba.com/ ).

A conferência irá decorrer num modelo 100% presencial.