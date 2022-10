Homem desaparecido no mar do Porto da Cruz

Há um indivíduo dado como desaparecido no mar do Porto da Cruz. Alegadamente ter-se-á atirado ao mar, na zona da Maiata, para tentar salvar o filho, que acabou por ser resgatado por surfista, tendo o pai acabado por desaparecer.

No local estão vários meios de socorro, nomeadamente dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que receberam o alerta pelas 10 horas, e a Polícia Marítima.

Entretanto, por mar, foi empenhada a embarcação salva-vidas do Sanas - Sanas 103, que já se encontra ao largo do Porto da Cruz. Também a embarcação salva-vidas da Capitania do Porto do Funchal, SR 40, encontra-se a caminho do Porto da Cruz.

Entretanto um surfista fez-se ao mar na tentativa de resgatar o possível corpo da vítima, que terá sido avistado próximo da zona de rebentação.