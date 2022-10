Vacinação em força hoje e amanhã no Porto Santo

A equipa de vacinação do SESARAM está novamente no Porto Santo para administrar as vacinas contra Covid-19 e Gripe.

Quem também veio para estar junto da equipa do SESARAM, foi o secretário regional de Saúde, Pedro Ramos. “Vamos começar esta nova fase no Porto Santo, com duas vacinas associadas, a mais recente da covid-19, chamada 'Adaptada', que engloba a resposta para duas variantes, a da inicial da covid e a variante mais prevalente da Ómicron e também a vacinação da gripe”, afirmou.

As vacinas da Gripe e Covid podem ser administradas conjuntamente

Pedro Ramos salientou ao DIÁRIO que as vacinas podem ser administradas em conjunto e que são seguras. "Eu estou aqui, conjuntamente com equipa da vacinação, para de facto sensibilizar a população para a importância da vacina neste Inverno”, sublinhou.

Neste período de inverno estamos com as nossas defesas diminuídas para o vírus da gripe, pois não tivemos casos gripe durante os últimos dois anos, tivemos sempre de máscara e, portanto, a nossa mensagem e conselho é que toda a população do Porto Santo, e aquela que está indicada para a vacinação da gripe e para a continuidade da vacinação da covid, que se dirija aqui ao Centro Cultural e de Congressos esta sexta-feira e sábado, pois temos os nossos profissionais com as vacinas e prontas para serem administradas Pedro Ramos, secretário regional de Saúde

Em relação à vacinação contra a gripe o secretário regional disse ao DIÁRIO que este ano pretende "bater o recorde" de 70% de adesão registado, no ano transacto, em pessoas com mais de 70 anos.

Nova unidade de saúde e a EMIR a tempo inteiro vão ser determinantes para o Porto Santo

Outro assunto muito importante na área da saúde é a nova unidade de saúde e a equipa da EMIR destacada na ilha dourada, que Pedro Ramos considera proporcionar mais segurança à população porto-santense. "Aproximamos de um ano muito importante para ilha do Porto Santo, vamos ter a EMIR o ano inteiro, logo vai haver mais segurança para população, que vai estar com uma grande articulação e colaboração com o centro de saúde da ilha”, disse, acrescentando que os próximos tempos vão ser de grande "valorização, capacitação e otimização na área da saúde" na ilha.