CDS garante ao Representante que cumprirá acordo com o PSD até ao final da legislatura

Uma delegação do CDS foi recebida, esta tarde, pelo novo Representante da República para a Madeira, Paulo Barreto.

“Viemos reafirmar a vontade do CDS de que exista uma cooperação institucional saudável entre o Representante da República, os órgãos de governo próprio da Região e com os partidos políticos e a sociedade madeirense. Isso contribuirá para o crescimento da Região e desenvolvimento das populações", disse José Manuel Rodrigues à saída da audiência no Palácio de São Lourenço.

O Representante da República tem poderes de regulação do sistema legislativo regional, mas o facto de ser nomeado pelo Presidente da República, destaca o líder regional do CDS, "dá-lhe também uma dimensão política no sentido de ter algum magistério de influência junto dos órgãos da República, em particular da Presidência, em assuntos que estão pendentes entre a Região e o Estado. Sobretudo aqueles que têm a ver com matérias ligadas à soberania, como é caso da Defesa nacional e a necessidade de reforçar os meios na Região, no investimento em infraestruturas, como é o caso, também da Justiça, onde é necessário fazer intervenções de melhoria nos tribunais".

No caso da Administração Interna, destaca os investimentos que têm de ser feitos nas esquadras de diversos concelhos.

Neste encontro com Paulo Barreto, o CDS também deixou a garantia de que "cumprirá o acordo político firmado com o PSD, no parlamento regional e também o acordo governativo, no sentido de esta legislatura ir até ao fim. A estabilidade política está garantida", afirmou José Manuel Rodrigues.

“O que viemos dizer é que, da parte do CDS, o compromisso assumido com o PSD será cumprido nos quatro anos e que é desejável que a legislatura vá até ao fim. OCDS é o garante da estabilidade política na Madeira" José Manuel Rodrigues - líder do CDS-Madeira

Sobre a visita à Região do Presidente da República, o líder do CDS entende que António José Seguro "pode tomar a iniciativa de ouvir os partidos, durante esta visita ou noutra que venha a fazer é Região, mas também é dever dos partidos que, quando têm alguma coisa a transmitir ao PR pedir audiências".

A delegação do CDS também manifestou a sua preocupação "com possíveis alterações ao subsídio de mobilidade que podem pro em causa essa mesma mobilidade e o destino turístico. Acabar com o tecto nas viagens pode conduzir a um aumento de preços e aquilo que se queria que era os madeirenses pagarem menos, podem vir a pagar mais", explica.