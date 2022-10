PJ investiga ossadas humanas descobertas em Santana

A Polícia Judiciária esteve, esta manhã, na freguesia da Ilha, em Santana, após terem sido encontradas ossadas humanas.

O alerta foi dado por um levadeiro que passava pelo local.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, as ossadas foram encontradas no Pico Pimenta, a cerca de 600 metros do Miradouro do Cabeço do Resto.

Relativamente às perícias existe uma forte possibilidade destas serem feitas fora da Madeira.