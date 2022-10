Porto Santo recebe reunião anual da EEA

A Região vai receber, nos dias 25 e 26 de Outubro, a quinta edição da reunião anual do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-2021.

A reunião anual, de carácter internacional, pretende dar a conhecer aos representantes da Noruega, Islândia e Liechtenstein o ponto de situação da implementação em Portugal do Mecanismo Financeiro 2014-2021.

Assim, na terça-feira, 25 de Outubro, das 14h30 às 16h30 será apresentado, na Ribeira Brava, o 'PhytoBlueFrac', um projecto que pretende desenvolver novos suplementos alimentares com origem na biomassa de microalgas.

Entre às 16h30 e as 17h30 será a vez de dar a conhecer o 'INSUL’arts', um projecto que procura criar um novo dinamismo artístico e cultural na Região Autónoma da Madeira, através do desenvolvimento das artes contemporâneas.

No segundo e último dia desta reunião, 26 de Outubro, no âmbito do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-2021, a coordenadora, deste mecanismo, Susana Ramos e a secretária-geral do Ambiente, Alexandra Carvalho apresentam 'Porto Santo sem Lixo Marinho'.

Este é um projecto que arrancou em Setembro de 2020 com um co-financiamento atribuído pelo Programa Ambiente dos EEA Grants.

Às 11h20, António Domingos Abreu apresenta 'Reservas da Biosfera: Territórios Resilientes, Comunidades Sustentáveis'. Esta é uma iniciativa que pretende melhorar as reservas da biosfera portuguesas.

Será também realizada uma visita às reservas de biosfera.

Este as personalidades presentes nesta reunião, vão estar o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, o embaixador da Noruega em Portugal, Tove Bruvik Westberg e a secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada.