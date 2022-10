Fotos ilustram a Mostra Canina 'Podengo do Porto Santo'

Este sábado realizou-se a Mostra Canina 'Podengo do Porto Santo', uma iniciativa promovida pela direcção da Casa do Povo da Nossa Senhora da Piedade do Porto Santo, com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural e a Câmara municipal do Porto Santo.

O evento arrancou com uma exposição fotográfica destes canídeos e depois foi desenvolvida com uma apresentação da raça, com o tema ‘O Podengo do Porto Santo ao longo dos tempos’, tendo como interveniente José da Glória Rosado.

Seguiu-se um desfile canino, com cerca de duas dezenas de podengos, seguido pela apresentação do Plano de Recuperação do Governo Regional da raça Podendo do Porto Santo, por Daniel Mata, diretor de serviços de desenvolvimento pecuário.

O evento finalizou com a actuação do Grupo Amigos do Cantar, concluindo-se com um convívio e uma mostra gastronómica.