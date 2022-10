Idoso despistou-se de moto no Porto Santo

Um idoso na casa dos 80 anos sofreu esta tarde um despiste de moto no Porto Santo, mais precisamente na zona do Ribeiro Salgado, e teve de ser transportado para a Madeira para receber tratamento no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No Porto Santo o socorro foi assegurado pelos Bombeiros Voluntários da localidade, tendo a vítima seguido para o centro de saúde.

Seguiu depois para a Madeira no avião da Força Aérea Portuguesa C-295.