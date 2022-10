Vencedor do Milhão desta semana fez aposta em tabacaria da Ribeira Brava

O Milhão do sorteio desta sexta-feira, dia 7 de Outubro de 2022, do Euromilhões premiou apostador que registou a aposta no Clube Video Oeste, na Vila da Ribeira Brava.

O feliz contemplado com 1 milhão de euros apostou boletim completo (12,50 euros) feito de forma automática, confirmou ao DIÁRIO o responsável pela tabacaria localizada junto à rua da frente-mar ribeira bravense. Até ao início da tarde o vencedor ainda não havia 'reclamado' o prémio.

Criado em 2016, quem joga no Euromilhões joga automaticamente no Milhão.

Isto porque no preço do boletim do Euromilhões está uma pequena taxa associada a este sorteio. Cada boletim do Euromilhões gera um código alfanumérico para este concurso sempre que é feita a aposta. Esse código, composto por três letras e cinco números, determina quem vence.

O Milhão é apenas sorteado à sexta-feira, mas os boletins de apostas que geram códigos no Euromilhões à terça-feira contam também para o sorteio semanal. Este sorteio sai sempre em Portugal e tem sempre o mesmo valor.

Participam no Milhão todos os códigos resultantes de apostas no Euromilhões ao longo da semana, até às 19h00 da sexta-feira em que é feito o sorteio.