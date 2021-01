Neve sobrestimou valor da precipitação no Areeiro

Foi ‘falso’ alarme’ os valores de aviso vermelho atribuídos à precipitação hoje registada na estação meteorológica do Pico do Areeiro. Embora os valores divulgados na última hora pelo DIÁRIO correspondam de facto aos registos transmitidos pela estação automática, tal fica a dever-se à queda de neve que acabou por influenciar o sensor de tempo na referida estação, que por estar calibrado para água líquida, atribuiu valores superiores ao real.

Na prática, os valores elevados da precipitação dados pelo Pico do Areeiro “não é real”, garante Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira. O meteorologista esclareceu ao DIÁRIO que “o valor está sobrestimado devido a neve”, disse.

Acrescentou que em situações de neve, como ocorre hoje, “a referência – para a zona do Areeiro - deverá ser o Chão do Areeiro”, a segunda estação mais alta, localizada abaixo do topo, aos 1590 metros de altitude.

Real é a temperatura negativa que que se faz sentir no Pico do Areeiro desde o final da noite de ontem e que na última hora desceu para -2,4ºC.