Queda de neve motiva aviso amarelo

A queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira motiva um aviso amarelo do IPMA, devido à perturbação causada, também pela formação de gelo

Uma situação que vigora até às 9h de amanhã e que provoca arrefecimento.

Eis os registos mais significativos de hoje, entre as 00.00 e as 08:00, na rede de Estações Meteorológicas Automáticas (EMAs) do IPMA na Madeira – 20 EMAs na Madeira, 1 em Porto Santo.

Precipitação

Pico do Areeiro extremos 27,2 mm/1h (laranja) e 87,6 mm/6h (vermelho)

acumulado 105,3 mm/8h

São Vicente extremo 19,5 mm/1h (amarelo)

Achadas Cruz/L. Terça extremo 16,6 mm/1h (amarelo)

Santo da Serra extremo 12,7 mm/1h (amarelo)

Chão do Areeiro extremo 11,7 mm/1h (amarelo)

Vento

Pico Alto 122 km/h (aviso laranja)

Chão do Areeiro 114 km/h (laranja)

Caniçal: 99 km/h (laranja)

Prazeres 98 km/h (laranja)

Santa Cruz/Aeroporto 90 km/h (amarelo)

Monte 87 km/h (amarelo)

Ponta do Pargo 86 km/h (amarelo)

Porto Santo/Aeroporto 71 km/h (amarelo)

Temperatura do Ar

Pico do Areeiro extremo -2,1ºC (06:40)

-1,9ºC às 08:00

Bica da Cana extremo -0,1 ºC (06:40)

0,2ºC às 08:00