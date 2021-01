Comissão de Utentes denuncia bloqueio no acesso aos serviços de saúde

A Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde revela que teve conhecimento de que as consultas de várias especialidades do Hospital Nélio Mendonça "estão a ser canceladas em catadupa, agravando o já muito difícil acesso dos utentes aos serviços de saúde, tendo algumas delas sido substituídas por teleconsultas que em nada salvaguardam a saúde dos utentes, uma vez que se encontram totalmente desprovidas de exames de diagnóstico".

Isto numa altura em que "o acesso ao Serviço Regional se encontra com constrangimentos há largos meses, o que provocou agravamentos na saúde dos madeirenses e portossantenses ao nível de várias patologias não covid", acusa através de um comunicado de imprensa.

De acordo com a Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde, esta situação acontece também numa altura em que se "apela que as idas ao hospital sejam restritas a urgências devido à covid-19 e a bactérias hospitalares" e em que "o aumento exponencial de casos activos de covid-19 na Região fazem prever um bloqueio ainda maior a serviços de saúde que são essenciais à vida de todos os utentes".

A Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde mostra a sua indignação perante "o desnorte e falta de estratégia no sector da saúde, numa altura que é essencial robustecer o Serviço Regional para fazer face à pandemia e aos efeitos colaterais em todas as outras patologias".