Temperatura negativa no Areeiro e acentuado arrefecimento na água do mar

Agora que a tempestade provocada pela passagem da depressão Filomena pelo Arquipélago da Madeira vai dando tréguas, já ‘só’ permanecem activos os avisos amarelos para a agitação marítima (ondas de nordeste com 4 a 5 metros) na costa norte da ilha da Madeira e em Porto Santo, em vigor até às 9 horas da noite, e o inédito aviso amarelo de neve para as regiões montanhosas da Madeira, valido até às 9 da manhã de amanhã, sábado.

Este aviso decorre da queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira e dos impactos prováveis, nomeadamente a perturbação causada por queda de neve e formação de gelo (p. ex., vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores devido à acumulação de neve, abastecimentos locais prejudicados).

Registe-se que o extremo da temperatura mínima hoje registado foi de -2,1ºC no Pico do Areeiro, às 06:40. Ao início da tarde a temperatura mantinha-se negativa (-1,0ºC)

Em relação ao mar, além da agitação marítima, assinale-se também o acentuado arrefecimento repentino da temperatura da água, que já esta manhã, entre as 07:00 e as 09.00 passou dos 19ºC para 16,9ºC, conforme registado pela boia costeira da APRAM localizada junto ao Porto do Funchal. Menos expressiva foi a ondulação junto à baía do Funchal, que teve como registo da altura máxima 3,22 metros, ontem às 22:00.