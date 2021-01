Professores e funcionários do 'Conservatório' todos negativos

Numa nota enviada aos encarregados de educação, o Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode dá conta de que os testes de rastreio realizados aos docentes e funcionários daquele estabelecimento de ensino foram todos negativos, pelo que as aulas serão retomadas já na próxima segunda-feira, dia 11.

Este regresso às aulas aplica-se a todos os edifícios da instituição, incluindo os núcleos de São Vicente e Santana, que ontem e hoje estiveram fechados devido ao mau tempo.

No mesmo documento, o Director Pedagógico do 'Conservatório' apela aa toda a comunidade educativa para o reforço das medidas de segurança no controlo da Covid-19, salientando que as "informações poderão ser alteradas a todo o momento, pelo que aconselhamos a que estejam atentos aos meios de comunicação do Conservatório".