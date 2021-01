40 casos activos e 209 pessoas em vigilância no Porto Santo

O Porto Santo tem neste momento três cadeias de transmissão activas que resultam em 40 casos activos e 209 pessoas em vigilância. Rogério Correia diz que tudo "parece controlado", mas “pode aparecer sempre uma informação de última hora”.

O também director do Centro de Saúde local precisou que já foram identificados grande parte dos contactos com os casos positivos activos na ilha, tendo estes sido testados. Por isso, destas 209 pessoas, "algumas podem positivar ao fim do 14.º dia" de incubação do vírus, "principalmente na primeira semana". Rogério Correia garante que estas pessoas estão isoladas e não constituem “perigo para o Porto Santo se cumprirem o isolamento que lhes foi sugerido”.

Com uma média de 80 a 90 testes diários, o Porto Santo continua a testar os cerca de 800 residentes que vieram à Madeira, no Natal. "Obrigado à equipa de enfermagem que tem trabalhado entre 14 a 16 horas por dia", agradeceu o médico.

Por fim, Rogério Correia deixou ainda uma nota de relevo para os que estão infectadas e em isolamento, na Ilha Dourada. Pingo Doce disponibilizou-se para entregar as compras de supermercado na própria residência das pessoas, sendo que a farmácia local está igualmente disponível para fornecer e transportar os medicamentos.