Bebé curado em Espanha após 70 dias nos cuidados intensivos

Um bebé espanhol de apenas três meses teve alta do hospital depois de ter combatido a covid-19 nos cuidados intensivos durante quase toda a sua curta vida, anunciou o estabelecimento de saúde onde esteve internado.

"Petru é um destes casos excecionais" de infeções graves de covid-19 numa criança, indicou o hospital Vithas 9 de Outubro de Valência (leste de Espanha) num comunicado divulgado na quinta-feira.

O bebé nasceu em outubro sem problemas e foi contaminado em casa pelo irmão, que era assintomático, o que obrigou à sua hospitalização aos nove dias.

Apresentado "no início problemas respiratórios e depois dificuldades para se alimentar", o bebé foi imediatamente encaminhado para uma unidade de cuidados intensivos pediátricos, explicou o hospital.

Durante os seus 70 dias de hospitalização, os pais só o puderam ver "por videoconferência", até que deu resultado negativo para o novo coronavírus.

Um vídeo filmado pelo pessoal do hospital mostra Petru a regressar a casa com os pais, sob o aplauso dos funcionários do estabelecimento.

A covid-19 com sintomas afeta na grande maioria idosos. Em Espanha, 66% dos que morreram devido à doença de maio de 2020 até este mês tinham pelo menos 80 anos, segundo dados do Instituto Público de Saúde Carlos III.

Apenas 12 crianças com menos de dois anos morreram entre os 21.382 casos confirmados nesta faixa etária durante o mesmo período.

A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019 na China, provocou pelo menos 1.899.936 mortos resultantes de mais de 88 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência France-Presse.