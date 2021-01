Duplo registo vermelho no Pico do Areeiro

Há um surpreendente registo de precipitação extrema de aviso vermelho em apenas 1 hora (41,1 mm) ocorrido ao final da tarde (entre as 17.20 e as 18:20) de hoje no Pico do Areeiro, onde em apenas 10 minutos chegou a cair 15,0 mm. Coisa que não se verificou ontem em nenhuma das 21 estações meteorológicas da rede do IPMA na RAM.

Acresce que a mesma estação já havia registado esta sexta-feira, mas ao final da madrugada, quantidade de chuva equivalente a situação de risco extremo, mas para o intervalo de 6 horas (87,6 mm, entre a 01:40 e as 07:40).

A emissão, já esta noite, de novos avisos (amarelo) para a precipitação em todo o arquipélago da Madeira até ao meio-dia de sábado, poderá estar relacionado com este episódio ‘imprevisto’!

A temperatura do ar também registou acentuado arrefecimento neste início de noite, mesmo no Funchal, onde às 21:00 registava 10,1ºC, no Observatório, e 5,5ºC, no Monte.

Nas estações meteorológicas a maior altitude – acima dos 1500 metros - a temperatura às 21:00 confirma o ‘gelo’: -2,3ºC no Pico do Areeiro; -0,7ºC no Chão do Areeiro; -0,3ºC na Bica da Cana. No caso da estação mais alta, a Pico do Areeiro, a temperatura tem estado hoje sempre abaixo de zero.