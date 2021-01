Caiu neve esta noite na Madeira

Há neve já no Poiso, a cerca de dois quilómetros abaixo do Restaurante Casa de Abrigo e depois para cima para a serra, dá conta fonte deste estabelecimento. A circulação neste momento ainda está aberta, mas a recomendação é que não se desloque até lá, pois além da neve e da maior parte das viaturas na Madeira não estar preparada para circular nestas condições, devido ao vento forte há muitos galhos na estrada.

A queda de neve ainda não foi intensa, pelo que as serrãos não estão pintadas de branco.

A estação meteorológica do Pico do Areeiro registou pelas 6 horas desta madruga - 0.7 graus e 12,9 milímetros de precipitação. Antes, às 4 horas a temperatura já estava nos -3 graus e com 17,3 milímetros de chuva.