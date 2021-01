Testagem provoca ‘ajuntamento’ na Ribeira Brava

A realização dos testes rápidos de antigénio no concelho da Ribeira Brava provocaram esta manhã uma longa fila de docentes e pessoal não docente das escolas dos concelhos convocados para a testagem.

A operação de testagem está a ser levada a cabo nas instalações da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, sendo que a meio da manhã a fila de espera, que se estimava a rondar as duas centenas de professores e auxiliares afectos apenas ao 1º Ciclo, chegou a prolongar-se até ao Largo do Herédia, no centro da vila ribeira-bravense.