Números que marcam esta sexta-feira na Madeira

91

A Região Autónoma da Madeira registou hoje, dia 8 de Janeiro, 91 novos casos positivos de covid-19.

1.642

O SESARAM realizou 1.190 testes rápidos de antigénio no concelho do Funchal e 454 testes no concelho da Ribeira Brava, o que perfaz um total de 1.642.

40

Nas últimas 24 horas os Bombeiros Voluntários Madeirenses acudiram a 40 ocorrências provocadas pelo temporal no Funchal.

12

A Polícia de Segurança Pública deteve 12 condutores nas estradas da Madeira, na primeira semana de 2021.

26%

A Região Autónoma da Madeira registou nos primeiros sete dias do ano 619 novos casos de covid-19, o que representa 26% do total de diagnósticos positivos desde o início da pandemia, segundo dados oficiais.