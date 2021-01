Chuva e vento com valores brutais

Ontem choveu a valer, conforme revelam os registos mais significativos da precipitação registados nas 24h de quinta-feira.

Eis o top três:

Achadas da Cruz/Lombo da Terça: extremo 145,5 mm/6h, acumulado 291,0 mm

São Vicente: extremo 128,7 mm/6h, acumulado 239,4 mm

Santo da Serra: extremo 125,0 mm/6h, acumulado 203,5 mm.

Nestas três localidades (estações meteorológicas) na último hora a chuva continuava a cair com valores significativos, sendo que no Lombo da Terça e em São Vicente ultrapassaram o total mais alto registado no dia de Natal, que como se sabe ocorreu no Porto Moniz, com 222,7 mm/24h.

Quanto ao vento, foram registados 121 km/h no Pico Alto, 104 km/h no Chão do Areeiro, enquanto que em Santa Cruz/Aeroporto a rajada máxima rondo os 98 km/h..