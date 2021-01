Chuva, trovoada e neve nas previsões para esta sexta-feira na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta sexta-feira, para a Madeira, períodos de céu muito nublado com aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada até ao início da manhã, que serão de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

Quanto ao vento, deverá soprar forte (40 a 55 km/h) de nordeste, com rajadas até 90 km/h, e até 120 km/h nas terras altas, tornando-se gradualmente moderado a forte (30 a 40 km/h) de norte a partir da tarde.

Deverá assistir-se ainda a uma pequena descida de temperatura, em especial da máxima.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de nordeste com 5 a 6 metros, diminuindo gradualmente para 3 a 4 metros.

Costa Sul: Ondas do quadrante sul com 2 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 2 metros, sendo ondas de sueste com 3 a 4 metros na parte sueste até ao final da manhã.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC

De recordar que a Madeira encontra-se em aviso amarelo para a agitação marítima entre as 6h e as 21 horas.

Há também um aviso laranja para o vento que se encontra em vigor desde as 19h45 de ontem e as 12 horas desta sexta-feira.

O aviso laranja para a precipitação findou pelas 6 horas desta madrugada.