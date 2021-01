Casal será realojado em Santana

O casal de idosos que ficou desalojado na sequência deste temporal, no Lombo Galego, no Faial, será realojado em Santana.

Dinarte Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Santana, confirmou ao DIÁRIO que os moradores provavelmente vão ficar numa unidade hoteleira do concelho.

A informação inicial dava conta de que as rochas e pedras teriam apanhado a casa localizada na freguesia do Faial. Cerca de uma hora mais tarde, ainda com os dados da noite que acompanhou de perto e sem acesso ao local, o presidente da Câmara de Santana acreditava que a moradia tinha sido poupada e isso afirmou.

Entretanto, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Santana confirmou que a casa havia ficado totalmente destruída. Uma garantia que só chegou de manhã, uma vez que os bombeiros não conseguiam chegar até à residência devido a uma derrocada que obstruiu a estrada no Lombo Galego e a uma inundação que não permitia a passagem pelo lado da Fajã da Murta.

Tal como foi noticiado, também na tarde de quinta-feira uma muralha desmoronou sobre uma casa, deixando três mulheres desalojadas na Silveira.