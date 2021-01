Machico de novo em ‘risco elevado’ para Covid-19

O cumulativo de 48 novos casos nos últimos catorzes dias, entre 24 de Dezembro e 7 de Janeiro, colocam, de novo, o concelho de Machico em ‘risco elevado’ de contágio da Covid-19, de acordo com os critérios adoptados pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

Esta não é uma situação nova para aquele concelho da zona leste, que, com a soma dos novos casos da primeira quinzena de Dezembro, se tornava no primeiro município da Madeira a atingir esse patamar, que, a nível nacional, tem levado ao tratamento diferenciado na gestão da pandemia nos diferentes concelhos.

Ricardo Franco, ao DIÁRIO, deu conta, esta manhã, de que a autarquia, prevendo esta situação, já tomou algumas medidas preventivas, nos últimos dias, onde se incluem o encerramento de alguns espaços municipais, como museus ou parques, bem como a suspensão do atendimento presencial nos serviços municipais.

O edil de Machico adiantou que, durante a tarde desta sexta-feira, vai ter lugar uma reunião com a coordenação da Protecção Civil Municipal, no sentido de equacionar novas medidas para colocar em prática no imediato. Além disso, volta a salientar o facto de nos últimos dias se ter manifestado em relação à não testagem da comunidade escolar de Machico, que entende dever ser posta em prática, à semelhança do que tem vindo a acontecer noutros concelhos. Ainda assim, lembra que “o encerramento das escolas não depende da Câmara, mas sim da Secretaria Regional da Educação”.

Além de Machico, estão, também, nesta situação, os concelhos do Funchal, Santa Cruz, Câmara de Lobos e Ribeira Brava. Este último, já bem perto de atingir o nível de ‘risco muito elevado’, no qual já se encontram os concelhos do Porto Santo e do Porto Moniz.

As contas feitas sempre na proporção de 100 mil habitantes, colocam a Região, no seu todo, tal como o DIÁRIO avançou na edição de ontem, em ‘risco elevado’ de contágio da Covid-19. Estes números fazem com que a Madeira ultrapasse, muitas vezes, o país ou países e regiões como Alemanha, Bélgica, os Açores ou Canárias, assunto que faz hoje a machete da edição impressa deste matutino.