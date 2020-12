Veja os números desta segunda-feira na Madeira

73.200

A Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM) atribuiu um apoio financeiro de 73.200 euros ao SESARAM, que se traduziu na aquisição de vários equipamentos: uma máquina coração-pulmão; quatro frigoríficos para fármacos e comparticipação de mais um; um bloco de aquecimento e um microcentrifuga.

59

O espectáculo de fogo-de-artifício na Região Autónoma da Madeira vai contar com 59 postos de lançamento (57 na Madeira e 2 no Porto Santo). A realização do evento 2020/2021 representa um investimento de quase um milhão de euros do Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

40

Um pelotão da Zona Militar da Madeira, composto por 40 militares, parte em breve para o Afeganistão onde vai cumprir uma missão com a duração de seis meses. Esta tarde, no Regimento de Guarnição n.º 3 realizou-se a cerimónia de despedida destes militares, que vão garantir a segurança do Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul.

18

Das 21 amostras recolhidas na Região e enviadas para análise no Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge, um total de casos 18 testaram positivo para a nova estirpe de covid-19. A maioria diz respeito a passageiros provenientes do Reino Unido, mas há um caso importado de Portugal continental.

3

'Mein Schiff 1' chega na noite do último dia do ano com 1.083 passageiros e 790 tripulantes, juntando-se a ao irmão 'Mein Schiff 3' e ao luxuoso 'MS Europa', para assistir ao espectáculo pirotécnico na noite do fim-de-ano, devendo todos eles manter a distância de 3 milhas, qualquer coisa como 5,6 quilómetros da costa.