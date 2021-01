Moradores do Lombo Galego relatam noite de terror

Alguns dos moradores do sítio do Lombo Galego, nas Zonas Altas do Faial, em Santana, relataram ao DIÁRIO os momentos de terror vividos nesta madrugada de sexta-feira.

Devido à forte precipitação que se abateu na Costa Norte da Madeira - devido à passagem da depressão 'Filomena' pelo arquipélago -, a moradia de um casal desapareceu, terrenos agrícolas evaporaram, não há água potável nem electricidade em algumas casas - situação que está a tentar ser resolvida - e as estradas de acesso ao local estão cortadas ao trânsito.

Casal será realojado em Santana O casal de idosos que ficou desalojado na sequência deste temporal, no Lombo Galego, no Faial, será realojado em Santana.

O testemunho de António Ferreira é elucidativo dos estragos que a chuva causou no Lombo Galego. A mesma enxurrada que 'varreu' a casa de um casal de 60 anos não atingiu por pouco a habitação deste agricultor, que ainda assim se mostrava consternado pelo facto da quebrada ter destruído parte da loja onde guarda aquilo que habitualmente colhe do solo e que esta noite se abateu.

Também outra moradora do sítio assume que a noite passada "foi difícil", com as telhas das casas a voarem por força do vento forte. "E aquele casal, que vivia acolá, fugiu para a garagem, porque eles tinham medo", apontou, mostrando agora alguma serenidade, até porque "as máquinas" já estão no terreno "a limpar" os destroços. "Agora está mais ou menos", aferiu.