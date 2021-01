Nacional - Sporting joga-se esta sexta-feira às 18 horas

Nacional e Sporting voltam a subir ao relvado do Estádio da Madeira, esta sexta-feira pelas 18 horas para o arranque do jogo referente à 13.ª jornada e que estava agendado para o final do dia de hoje, mas que veio a ser adiado devido aos ventos fortes que se fez sentir na Choupana.

Depois de cumprir os 30 minutos de espera, para nova avaliação das condições climatéricas afim de se saber se o jogo iniciava-se, o árbitro Manuel Mota decidiu que essas condições não estavam reunidas e acabou por adiar o encontro.

Após essa decisão as equipas chegaram acordo para o jogo se realizar amanhã, às 18 horas.

Com o acordo das colectividades, a Liga Portugal acabou depois por confirmar o adiamento para a data e hora decidida.

De referir que, em termos de condições meteorológicas, prevê-se para amanhã melhorias substâncias em termos de vento e chuva, a partir do início da tarde.