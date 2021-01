Derrocada atinge casa e deixa família presa

Os moradores de uma casa no Lombo Galego, no Faial estão presos numa casa que foi atingida por uma derrocada esta madrugada. Os habitantes estarão na garagem a aguardar que o socorro chegue. Para já não há feridos, mas a casa foi danificada com o peso das rochas que caíram sobre a habitação. Neste momento os Bombeiros Voluntários de Santana não conseguem lá chegar devidos aos acessos estarem bloqueados, sendo necessários a intervenção de maquinaria pesada.

O acidente ocorreu por volta das 3 horas da madrugada na sequência da depressão Filomena que atingiu o Arquipélago e que provocou grandes chuvas na costa Norte e zonas montanhosas e vento intenso.