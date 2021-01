Alemanha põe Madeira na lista de risco

É mais uma condicionante para o destino: a Região acaba de entrar na lista de risco para a Alemanha. Por causa disto, de acordo com o regulamento de quarentena alemão, os passageiros que viajam entre a Madeira e a Alemanha são obrigados a realizar um teste de despiste ao novo coronavírus quando entram no país germânico. O mercado alemão é dos que têm mais peso no turismo da Madeira.

Ao que apurou o DIÁRIO, o Governo Regional e um grupo de hotéis, tentam criar condições para manter a operação com conforto para os alemães, conforme fizeram com Canárias em iguais circunstâncias.