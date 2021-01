SESARAM esclarece funcionamento dos Centros de Saúde de São Vicente

O SESARAM emitiu uma nota onde informa que "no concelho de São Vicente todos os centros de saúde estão em normal funcionamento, à excepção do Centro de Saúde da Boaventura, como é do conhecimento público".

Apesar de não avançar mais informações, nem fazer referência directa, este esclarecimento surgirá no seguimento das declarações da Comissão de Utentes do SESARAM.