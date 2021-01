PSD Machico destaca Programa de Saúde Oral

O PSD-Machico apresentou hoje, em reunião de Câmara, um Voto de Congratulação ao serviço público de saúde oral da região, em especial ao que é disponibilizado no Centro de Saúde de Machico, que tem desenvolvido junto da população local um “excelente trabalho”, com consultas gratuitas em prol da promoção da saúde e qualidade de vida e da prevenção de múltiplas doenças.

“Estamos a falar de um Programa que tem beneficiado milhares crianças na Região e que tem sido alargado a novos concelhos, aos idosos e, inclusive, a grupos específicos como as grávidas, sendo já considerado uma referência a nível nacional”, fundamenta o PSD, que sublinha a importância da descentralização desta resposta ao concelho de Machico, onde, em média, são realizadas, anualmente, mais de 2.000 consultas de medicina dentária e de higiene oral.

A este propósito, o PSD lembra ainda que o Gabinete de Saúde Oral, instalado no Centro de Saúde de Machico, está equipado com todos os materiais necessários, assegurado através de uma equipa que, no final de 2020, foi reforçada para atender à população com idade superior a 65 anos.

Foi ainda apresentado pelo PSD um Voto de Louvor a Francisco Ornelas, pela Menção Honrosa no Concurso Internacional de Arquitectura ArkxSite. Natural de Machico e aluno de 5.º ano na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, Francisco Ornelas viu um projecto seu distinguido no Concurso Internacional de Arquitectura ArkxSite, no passado mês de Dzembro, em equipa com os colegas João Brogueira e Duarte Rosa (da mesma Faculdade) e Ana Beatriz Ruivo (aluna na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto), onde receberam uma Honrosa.