SESARAM investe meio milhão em 35 novas camas para Cuidados Intensivos

O Serviço de Saúde da Região adquiriu 35 camas para equipar uma nova unidade de cuidados intensivos para doentes com COVID-19. O contrato por ajuste directo foi assinado no passado dia 29 de Dezembro de 2020, com a empresa nacional Sano-Tecnica Medical.

De acordo com a informação disponível no portal Base, a aquisição destes novos equipamentos tem um custo de aproximadamente meio milhão de euros.

Recorde-se que o número de doentes internados com COVID-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça tem vindo a aumentar. Ontem, o boletim epidemiológico emitido pela Direcção Regional de Saúde dava conta de 48 pessoas internadas: 42 na Unidade Polivalente e 6 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19.

Com o aumento de casos positivos por infecção SARS-CoV-2 na Madeira, o SESARAM está já a preparar novas alas para receber possíveis doentes, não só no Hospital Dr. Nélio Mendonça, como também no Hospital dos Marmeleiros.