Nacional - Sporting oficialmente adiado

O jogo de abertura da 13.ª jornada da Liga NOS, entre Nacional e Sporting, está oficialmente adiado, tudo devido aos fortes ventos e chuva que se faz sentir na zona da Choupana, mais propriamente no Estádio da Madeira.

As equipas ainda conseguiram fazer o aquecimento dentro da normalidade, antes do encontro, mas a verdade é que pelas 18h30 o vento aumentou de intensidade, com rajadas entre os 90km/h, o que fez com que o árbitro Manuel Mota, de Braga, decidisse 'mandar' as equipas para os balneários, depois destas estarem à entrada do túnel, aptos para começar a partida.

Segunda as regras, o árbitro teve que esperar mais 30 minutos, após a hora agendada para o início da partida, e voltou a subir ao relvado para fazer nova avaliação, tendo decidido que não estavam reunidas as condições para o início da partida.

Ainda em relação às normas, esta diz que a partida possa ser, numa primeira fase, reagendada para 24 horas depois, ou, também numa decisão feita entre os clubes para definir uma nova data.

Resta agora esperar pela decisão final.