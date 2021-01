Sporting 'demorou' cinco horas para aterrar na Madeira

O plantel do Sporting viu-se obrigado a esperar durante três horas, no Porto Santo, depois do avião no qual seguia (TP9129) ter sido desviado para a Ilha Dourada devido à má visibilidade que se verificava, pelas 19 horas, em Santa Cruz. Ao todo, a viagem dos sportinguistas levou cinco horas desde a partida até à aterragem final.

Depois de ter saído de Lisboa pelas 17h50 e após uma única tentativa de aterragem, o piloto da aeronave já não ensaiou mais nenhuma aproximação e acabou por aterrar em Porto Santo às 19h50. Ultrapassado o mau tempo, o avião da TAP fretado pelo leões acabou então por aterrar no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo pelas 23h49.

Caso as condições meteorológicas não se alterassem, a aeronave iria voltar à capital portuguesa com a comitiva leonina a bordo, pelo que a partida com o Nacional da Madeira, agendada para esta quinta-feira, estaria em risco e teria de ser adiada.

Sabe o DIÁRIO que, devido a este impasse, até o autocarro encarregue pelo transporte dos leões ao hotel chegou a sair e posteriormente regressar ao Aeroporto da Madeira.

Nota ainda para o facto do voo regular entre Lisboa e Funchal, o TP1687, também ter passado pela mesma situação: vinha para a Madeira, desviou para o Porto Santo, e acabou por aterrar em Santa Catarina antes da aeronave que trazia os 'leões'.