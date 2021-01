Sporting tenta reforçar liderança da I Liga na Madeira

O Sporting procura hoje reforçar a liderança da I Liga de futebol e meter pressão sobre os principais rivais num duelo na Madeira com o Nacional, no encontro que arranca com a 13.ª jornada da competição.

A equipa de Rúben Amorim, sem 'baixas' de peso, vai subir ao relvado da Choupana com quatro pontos de vantagem no topo da classificação e, em caso de triunfo, sobe essa diferença para sete sobre FC Porto e Benfica, que partilham o segundo lugar e que só entram em campo na sexta-feira.

Os 'dragões' jogam na casa do Famalicão, enquanto os 'encarnados' recebem o Tondela.

Além da liderança, o Sporting vai defender na Madeira o estatuto de única equipa sem derrotas na I Liga (10 vitórias e dois empates), frente a um Nacional que está no nono lugar, com 13 pontos, com menos um jogo, já que o duelo com o Vitória de Guimarães, na última ronda, no Minho, foi adiado devido a casos da covid-19 no plantel vitoriano.

O encontro está agendado para as 18:30.

Às 21:00, o Sporting de Braga, que perdeu precisamente com o Sporting na última ronda (2-0), recebe o Marítimo, num encontro em que a equipa de Carlos Carvalhal, quarta classificada, vai tentar colocar-se provisoriamente a apenas um ponto de FC Porto e Benfica.

Programa da 13.ª jornada:

- Quinta-feira, 07 jan:

Nacional - Sporting, 18:30

Sporting de Braga -- Marítimo, 21:00

- Sexta-feira, 08 jan:

Rio Ave -- Portimonense, 19:00

Benfica -- Tondela, 19:00

Famalicão -- FC Porto, 21:00

- Sábado, 09 jan:

Moreirense -- Vitória de Guimarães, 17:00

Boavista -- Santa Clara, 20:30

- Domingo, 10 jan:

Farense -- Gil Vicente, 15:00

Belenenses SAD -- Paços de Ferreira, 20:00