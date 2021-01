Jogo Vitória de Guimarães - Nacional adiado devido a surto de covid-19

O jogo da 12ª jornada da Liga NOS entre o V. Guimarães e o CD Nacional, agendado para este domingo (dia 3 de Janeiro), às 15 horas, foi adiado devido à covid-19.

De acordo com um comunicado divulgado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, "em virtude de casos positivos de SARS-CoV-2 verificados na equipa do Vitória SC, obtida a anuência das Sociedades Desportivas e Operador televisivo, o jogo 11204 da 12ª jornada da Liga NOS, será remarcado".

Serão seis, os casos positivos, adianta o clube vimaranense.

"Em coordenação com as autoridades de saúde, foi decidida a remarcação do desafio deste fim-de-semana, optando-se também por um isolamento profilático para apuramento detalhado da origem dos casos detetados e até nova ronda de testagem", acrescenta a nota.

O jogo será então disputado a 21 de Janeiro, às 20h15.

O Nacional, oitavo, com 13 pontos, desloca-se ao Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, para defrontar o Vitória de Guimarães, quinto com 19.