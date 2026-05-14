JPP indica que Santa Cruz vai proceder à remoção de lombas no Caniço de Baixo

O JPP afirma que a Estrada das Eiras, no Caniço, está "melhor e mais segura", fruto de um investimento de 1 milhão e 300 mil euros por parte da Câmara Municipal de Santa Cruz. Aliás, a autarquia está a promover mais acções no campo da mobilidade e, em breve, serão removidas algumas das lombas na Estrada da Ponta da Oliveira e na Estrada Avelino Pinto, no Caniço de Baixo.

Élia Ascensão, numa visita à Estrada das Eiras, hoje, anunciou que, após avaliação técnica e parecer favorável da PSP, "serão removidas três das sete lombas existentes", mantendo-se quatro, mais espaçadas e construídas com materiais mais adequados, reduzindo o impacto sobre os veículos sem comprometer a segurança rodoviária. “Esta intervenção vai abranger uma extensão de aproximadamente 1 Km, sendo que as lombas a manter passarão a ter uma distância de 250 metros entre si”, referiu.

Quanto à intervenção na Estrada das Eiras, a autarca afirma que, "mais do que uma simples repavimentação, esta foi uma obra profunda e estrutural”. “Para além dos muros, passeios e novo pavimento, foram renovadas infraestruturas essenciais, como as redes de águas pluviais, águas residuais, abastecimento de água, eletricidade e comunicações", aponta.

A presidente da Câmara destacou a importância das acessibilidades para quem vive e trabalha naquela localidade, mas também para todos os que utilizam diariamente esta via, beneficiando de uma intervenção que melhora a segurança, a mobilidade e a qualidade de vida da população do Caniço.



Élia Ascensão explicou que faltam concluir os trabalhos da responsabilidade da EEM, que deverão estar terminados dentro de aproximadamente um mês. Esta fase inclui a passagem da rede eléctrica aérea para subterrânea e a instalação de nova iluminação pública LED, "mais moderna, mais eficiente e mais segura".

Também está praticamente concluída a empreitada de repavimentação da Rua da Abegoaria, um investimento de cerca de 130 mil euros, faltando apenas pequenos ajustes relacionados com uma alteração parcial ao sentido de trânsito, que passará a ser ascendente apenas.

A concluir esta visita, garantiu empenho do executivo municipal para continuar a trabalhar diariamente e resolver problemas concretos das pessoas, investir na melhoria das acessibilidades e garantir mais qualidade de vida para os nossos munícipes. “Este é mais um compromisso cumprido com a população. É assim que queremos continuar a governar Santa Cruz: com obra feita, proximidade, resultados e pouco ruído”, sublinhou.