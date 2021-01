Conhecidos os onzes de Nacional e Sporting

Nacional e Sporting entram em campo pelas 18h30, para aquele que é o jogo de abertura da 13.ª jornada da Liga NOS ( I Liga) e que terá como palco o Estádio da Madeira.

Apesar do vento forte que se faz sentir na Choupana, tudo parece está ‘apto’ para o início do encontro, pelo que já foram conhecidos os onzes de cada formação.

O treinador alvinegro Luís Freire não fez qualquer alteração em relação ao encontro anterior, diante do Tondela, disputado no dia 27 de Dezembro.

Eis as equipas iniciais para o jogo desta tarde, que terá como árbitro, Manuel Mota de Braga:

Nacional – Daniel Guimarães, Rúben Freitas, Lucas Kal, Júlio César, João Vigário, Azouni, Nuno Borges, Rúben Micael, Camacho, Rochez e Brayan Riascos.

Sporting - Adán, Luís Neto, Coates, Feddal, Pedro Porro, Palhinha, João Mário, Nuno Mendes, Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Šporar.

Refira-se que o Sporting é líder do campeonato com 32 pontos, enquanto os alvinegros estão na nona posição com 13 pontos, mas menos um jogo realizado.