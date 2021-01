Vento faz 'atrasar' início do jogo Nacional-Sporting

O jogo entre Nacional-Sporting, a contar para a 13.ª jornada, não começou à hora prevista, 18h30.

O vento aumentou de intensidade e numa altura em que as equipas iam entrar em campo, o árbitro da partida, Manuel Mota, pediu para que as equipas esperassem, numa primeira instância, à entrada do túnel do Estádio da Madeira, para depois decidir 'mandar' as equipas para os balneários.

De acordo com os dados do IPMA, no Pico Alto, a estação meteorológica mais próxima da Choupana, na última hora o vento já atingiu os 93 km/h.

Se as condições não melhorarem nos próximos minutos é certo que não haverá jogo.

Para já resta esperar.