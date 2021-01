Tome nota da agenda desta sexta-feira, 8 de Janeiro

- A ACIF promove, pelas 10h30, uma conferência de imprensa sobre o Centro Internacional de Negócios da Madeira, mais especificamente sobre a recente proposta de alteração preparada pelo Governo Nacional.

- O Partido Socialista Madeira promove uma conferência de imprensa, pelas 10h30, em frente à Escola Secundária Jaime Moniz, no Funchal. A iniciativa terá como porta-voz o presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo.

- O grupo parlamentar do PSD realiza, pelas 11 horas, junto ao Hospital dos Marmeleiros, uma conferência de imprensa.

- O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira abordará assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo, às 11h30, na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa Regional.

- O Juntos pelo Povo (JPP) promove uma acção política para abordam a questão do IMI, às 12 horas, junto ao Tribunal de Santa Cruz.

- A reunião da 6.ª Comissão Permanente de Educação, Desporto e Cultura decorre, pelas 14h30, na Assembleia Legislativa Regional.

- O PCP realiza às 14h30, na Sala de Imprensa da ALRAM, uma conferência de imprensa para apresentar uma iniciativa parlamentar.

Cultura e Entretenimento:

- De forma a cumprir o recolher obrigatório estipulado, as sessões do ‘SCREENINGS FUNCHAL’ vão ser antecipadas para as 20 horas, nas salas de cinema do Fórum Madeira. Desta feita, a proposta alternativa projecta na tela a película ‘A Camareira’, que conta a história de uma camareira (Eve) que faz longos turnos num dos mais luxuosos hotéis da cidade do México. Um filme é de 2018, realizado por Lila Avilés, vencedor de 13 prémios internacionais e alvo de 28 nomeações.

- Esta sexta-feira poderá contar com um CURSO ON-LINE (via Zoom) desenvolvido pela Associação do Amigos do Jardim Botânico da Ajuda (AAJBA), em Lisboa. Em foco estarão os benefícios e principais conceitos relacionados com jardins verticais, dando como exemplos os jardins verticais em Portugal e no Mundo, de interior e exterior. Também serão abordadas as técnicas mais comuns e os cuidados a ter com a manutenção de jardins verticais. O curso de formação terá a duração de 120 minutos e inicia-se às 18 horas. Para aceder terá de preencher um formulário de pré-inscrição e o custo da iniciativa tem um custo de 20 euros.

- Prossegue o projecto de manifestação da Companhia Atef ‘o vENTRE dOS SONHOS’. na galeria.a, em pleno CINE TEATRO DE SANTO ANTÓNIO.