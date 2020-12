Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 30 de Dezembro

O Vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita o cais sul do Porto do Funchal para se inteirar dos investimentos realizados no âmbito das respostas de prevenção e segurança contra a covid-19. A visita inicia-se, pelas 15h30, junto à porta do cais 2.

A apresentação das conclusões da Assembleia Geral Ordinária da ACIF-CCIM para apreciar e deliberar sobre o plano de actividades, orçamento e quota para o ano de 2021 decorre, pelas 12 horas, na Rua dos Aranhas, no Funchal.

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 11 horas, na atribuição dos Prémios Região Madeira da Ordem dos Engenheiros aos estudantes, com as médias mais elevadas e residentes na RAM, que se candidataram e matricularam em cursos de engenharia. A iniciativa terá lugar na sede da Ordem da Ordem dos Engenheiros, na Rua Conde Carvalhal.

Às 09 horas realiza-se a sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Funchal.

A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz acontece, pelas 11 horas, Salão Nobre do edifício sede da Câmara Municipal.

O grupo parlamentar do PSD realiza uma visita a uma exploração agrícola de produção de banana, no Sítio do Moreno, Ribeira Brava. Pelas 11 horas, serão prestadas declarações à comunicação social.