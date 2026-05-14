'Histórias de Vida Aqui Acolá' abrem festival com homenagem ao professor Inácio Silva

A 10.ª edição do Festival Aqui Acolá arrancou esta manhã com a sessão de abertura a realizar-se no Centro Cultural John dos Passos, na vila da Ponta do Sol. A programação conta com quatro dias dedicados à arte, cultura e tradição.

O presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol destacou o significado especial desta edição comemorativa, sublinhando que o Festival Aqui Acolá “voltou às suas raízes”, reforçando o envolvimento das associações e agentes culturais do concelho na organização do evento. “Este festival só existe porque existe uma comunidade que acredita nele”, referiu, deixando um agradecimento à Comissão Organizadora e a todos os parceiros envolvidos.

Esta edição será "a maior de sempre", pois conta com mais iniciativas, mais programação e uma presença reforçada de artistas e "projectos da terra". Apesar desse regresso às origens, o festival mantém também a linha que o tem vindo a afirmar nos últimos anos, destacando que “mantivemos aquilo que tornou o festival mais alternativo e diferenciador”, especialmente na programação de sexta-feira.

'Histórias de Vida Aqui Acolá' marca arranque do programa

A iniciativa 'Histórias de Vida Aqui Acolá' assinalou o início da programação deste festival, com uma palestra conduzida pelo professor Inácio Silva, "que reuniu público de diferentes gerações e se destacou pelo seu carácter inspirador, profundamente ligado à identidade e memória coletiva do concelho".

Na ocasião, o presidente salientou a reforçada aposta do Município na produção cultural própria, como com o documentário 'Casamentos por Procuração', integrado nesta edição do festival, considerando-o “um projecto de grande valor cultural e humano”, que contribui para preservar histórias e vivências marcantes da Região.

O autarca destacou ainda o reforço da criação artística no espaço público, nomeadamente com a realização de murais pintados ao vivo durante o festival, pelos artistas Rui Soares e Vanda Natal, sublinhando que o Aqui Acolá “não se limita a apresentar cultura, cria cultura, no espaço e no momento”.

'Auditório Professor Inácio Silva' no John dos Passos

A manhã ficou marcada por um momento de homenagem a Inácio Silva, através da atribuição do nome 'Auditório Professor Inácio Silva' ao auditório do Centro Cultural John dos Passos.

"Esta distinção pretende valorizar o papel determinante que o homenageado desempenhou ao longo de décadas na formação de várias gerações e na dinamização cultural local, reconhecendo a sua dedicação enquanto professor e figura marcante da vida cultural e comunitária da Ponta do Sol", aponta a autarquia.

Na intervenção, o presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol destacou também a iniciativa 'Talentos Aqui – Talentos Acolá', que durante dois dias dará palco a mais de 100 jovens músicos do concelho, "reforçando o compromisso do festival com a valorização das novas gerações e com a criação de oportunidades culturais".

O Festival Aqui Acolá 2026 decorre até domingo, dia 17 de Maio, com uma programação diversificada que integra música, teatro, dança, cinema, exposições, workshops, tradição e actividades para famílias, "afirmando a Ponta do Sol como um espaço privilegiado de encontro entre cultura de fora e identidade local".