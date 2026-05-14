Ministro da Saúde britânico demite-se alegando perda de confiança em Starmer

O ministro da Saúde britânico, Wes Streeting, demitiu-se hoje do Governo, mas sem confirmar se pretende desafiar o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, na liderança do Partido Trabalhista.

Streeting é o primeiro ministro a demitir-se, numa altura em que Starmer enfrenta pressões para se demitir após os maus resultados do Partido Trabalhista na semana passada nas eleições locais e regionais.

Na carta de demissão, Streeting afirma ter perdido a confiança na liderança de Starmer e que "é agora claro que não irá liderar o Partido Trabalhista nas próximas eleições legislativas".