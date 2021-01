Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 7 de Janeiro

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a sessão plenária.

A Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz acontece, às 11 horas, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho.

As conclusões da reunião de Câmara da Câmara Municipal do Funchal (CMF) serão dadas a conhecer às 13 horas nos Paços do Concelho.

A deliberação electrónica da 3.ª Comissão Permanente de Recursos Naturais e Ambiente acontece às 16 horas.

Às 18h30, o Nacional recebe o Sporting, no Estádio da Madeira.

O Marítimo defronta o Sporting de Braga, às 21 horas, no Estádio Municipal do Braga.