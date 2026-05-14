O filme que seria rodado na Madeira e que se ‘mudou’ para a África do Sul
‘Canal Memória’ viaja até 2002
Um filme sobre os últimos anos de vida de Napoleão Bonaparte esteve para ser rodado na Madeira, mais concretamente no Chão das Feiteiras, mas os planos saíram gorados. Em causa estava, entre outros motivos, a falta de cavalos.
O produtor de origem madeirense António da Cunha Telles explicou que se tratava de um filme muito complexo e que requeria meios que a Região não dispunha. Por isso, as filmagens passaram para a África do Sul.
No fundo, o que se pretendia era recriar na Madeira alguns cenários da ilha de Santa Helena, pela semelhança entre as duas. No Chão das Feiteiras deveria ser erguida uma réplica da casa, sendo que as gravações também estavam programadas para o Paul do Mar.
Seriam necessários cerca de 30 cavalos, o que não era possível encontrar na Madeira. Este facto poderia ser contornado com a vinda de equídeos do continente, mas a operação seria bastante onerosa.